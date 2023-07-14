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Прямые авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Азербайджан

14 июля 2023, 06:01
Фото: 1MI
Прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку запустит авиакомпания Red Wings. Первый перелет состоится 28 июля 2023 года.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю — в понедельник и в пятницу, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Продолжительность полета по данному маршруту составит чуть более трех часов. Цена авиабилетов, которые можно купить уже сейчас, составляет 19-20 тысяч рублей.

Напомним, с 23 июля 2023 года увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Красноярск, которые будут осуществляться четыре раза в неделю.

Дополнительные авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Красноярск
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Авиарейс#Авиакомпания#Маршрут#Перелет#Самолет#Билеты#Сообщение#Аэропорт#Полет#Транспорт
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