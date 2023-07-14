Прямые авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Азербайджан

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:10
Перелеты будут осуществляться два раза в неделю — в понедельник и в пятницу, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Продолжительность полета по данному маршруту составит чуть более трех часов. Цена авиабилетов, которые можно купить уже сейчас, составляет 19-20 тысяч рублей.
Напомним, с 23 июля 2023 года увеличат количество рейсов из Екатеринбурга в Красноярск, которые будут осуществляться четыре раза в неделю.