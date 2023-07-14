Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение. Его заподозрили в нарушении требований водного кодекса РФ. До 21 июля н предприятии продлится проверка.
В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом разгорается конфликт между жителями, их соседями и предпринимателем, который строит дорогу к домикам для туристов.
Рабочий на заводе Новоуральска погиб в результате взрыва бочки с ураном. По данным двух источников, он умер из-за механического воздействия, а не из-за радиации. Ему в голову прилетела металлическая деталь. Всех, кто находился в цеху, отвезли на медобследование. Их здоровью ничего не угрожает.
Есть много мест, где можно ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила. Журналисты TagilCity.ru собрали подборку самых популярных рыбных мест. Эти данные помогут новичкам и любителям рыбалки.
Пожар в селе Шайдуриха уничтожил базы отдыха, расположенные на побережье озера Аятское. Местные жители утверждают, что до тла сгорели «Тагильская» и «Свердловская» базы, а также несколько лесных домиков.