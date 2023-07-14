Рабочий на заводе Новоуральска погиб в результате взрыва бочки с ураном. По данным двух источников, он умер из-за механического воздействия, а не из-за радиации. Ему в голову прилетела металлическая деталь. Всех, кто находился в цеху, отвезли на медобследование. Их здоровью ничего не угрожает.