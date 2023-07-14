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Рабочий погиб в Новоуральске, а агрокомплекс под Тагилом получил предостережение

14 июля 2023, 14:54
Фото: Midjourney
Рабочий погиб в Новоуральске, а агрокомплекс под Нижним Тагилом получил предостережение. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области.

Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение. Его заподозрили в нарушении требований водного кодекса РФ. До 21 июля н предприятии продлится проверка.

Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом разгорается конфликт между жителями, их соседями и предпринимателем, который строит дорогу к домикам для туристов.

Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
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Рабочий на заводе Новоуральска погиб в результате взрыва бочки с ураном. По данным двух источников, он умер из-за механического воздействия, а не из-за радиации. Ему в голову прилетела металлическая деталь. Всех, кто находился в цеху, отвезли на медобследование. Их здоровью ничего не угрожает.

Стали известны причины гибели рабочего на заводе в Новоуральске
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Есть много мест, где можно ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила. Журналисты TagilCity.ru собрали подборку самых популярных рыбных мест. Эти данные помогут новичкам и любителям рыбалки.

Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
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Пожар в селе Шайдуриха уничтожил базы отдыха, расположенные на побережье озера Аятское. Местные жители утверждают, что до тла сгорели «Тагильская» и «Свердловская» базы, а также несколько лесных домиков.

Базы отдыха «Тагильская» и «Свердловская» сгорели дотла в селе Шайдуриха
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Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
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