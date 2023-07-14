Радиационный фон замерен на ядерном предприятии в Новоуральске

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Ранее здесь случилась разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате. Радиационный фон здесь составляет 0,17 мк3в, указано в telegram-канале «Росатома».
Известно, что сформирована комиссия для установления причин инцидента.
Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека, — добавили в пресс-службе.
Напомним, что по некоторым данным, в результате происшествия погиб один рабочий. Он умер не из-за радиации, а из-за удала по голове.