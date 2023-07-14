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Радиационный фон замерен на ядерном предприятии в Новоуральске

14 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Показатель радиационного фона замерили специалисты на заводе в Новоуральске, где взорвалась бочка. Показатель соответствует природным значениям.

Ранее здесь случилась разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате. Радиационный фон здесь составляет 0,17 мк3в, указано в telegram-канале «Росатома».

Известно, что сформирована комиссия для установления причин инцидента.

Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что по некоторым данным, в результате происшествия погиб один рабочий. Он умер не из-за радиации, а из-за удала по голове.

Стали известны причины гибели рабочего на заводе в Новоуральске
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#Елена Озерова#Бочка#Завод#Взрыв#Радиация#Происшествия#Свердловская область#Новоуральск#Утечка урана на заводе в Новоуральске
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