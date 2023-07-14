Родные 18-летней свердловской матери не верят в версию с самоубийством

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Ранее, 21 июня, девушка пропала после ссоры с мужем. Ее искали около месяца и в результате нашли мертвой в лесу без признаков криминальной смерти, пишет Е1.
При этом родные Анастасии не верят, что она тогда самостоятельно свести счеты с жизнью. Так как она очень любила жизнь. Мама девушки рассказала, что никто из родных не верит в эту версию. Также она утверждает, что под ногтями умершей нашли эпителии — неизвестно, это ее кожа или чужая.
Отметим, что поиски девушки начались не сразу. Об исчезновении матери 2,5-годовалого сына ее супруг сообщил только через неделю. Сперва следствие подозревало, что Настя сбежала от семейных ссор или уехала в другой город на заработки. Муж умершей утверждает, что у нее был любовник, поэтому они планировали разводиться.