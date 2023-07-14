Родные 18-летней свердловской матери не верят в версию с самоубийством

При этом родные Анастасии не верят, что она тогда самостоятельно свести счеты с жизнью. Так как она очень любила жизнь. Мама девушки рассказала, что никто из родных не верит в эту версию. Также она утверждает, что под ногтями умершей нашли эпителии — неизвестно, это ее кожа или чужая.