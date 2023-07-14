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Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?

14 июля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Есть много мест, где можно ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила. Наиболее клевые места рыбаки раскрывать не спешат, но мы собрали подборку самых популярных рыбных мест. Эта информация поможет новичкам и любителям.

Основные рыбные места в Нижнем Тагиле и улов

Местные рыбаки ежедневно делятся успехами по ловле рыбы в специально созданном сообществе социальной сети. Мы решили узнать основные места, где ловят рыбу в Нижнем Тагиле и какую рыбу удается поймать.

Черноисточинское водохранилище. Здесь обитают порядка 20 видов рыб — лещ, окунь, щука, плотва, чебак, елец, ерш, карась, рипус и линь. На что клюет? Как пояснили рыбаки, хищные рыбы хорошо клюют на твердотелую объемную приманку. Кстати, современные охотники за рыбой используют мобильные приложения: программа позволяет отслеживать ямы, отмели и помогает выбрать наиболее клевое место.

В стороне Павловского можно поймать много рыбы. Добраться туда можно только на моторке от Черноисточинска, либо на машине до Белогорской туристической базы в сторону Висима, не доезжая до Белой, а плыть оттуда уже до места, — рассказал редакции рыбак Алексей.
Фото: Сообщество «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Леневское водохранилище. Еще одно отличное место для ловли рыбы. Здесь водится лещ, окунь, щука, ерш, плотва, уклейка, рипус. Рассказывают, что до 90-х тут с рыбой было гораздо лучше: но в мае 1985 года произошла массовая гибель рыбы.

Рыбачим и отдыхаем за вторым островом, в коряжнике, — поделился рыбак Сергей.

Другие рыбачат за первым островом, делятся тагильчане в социальных сетях. А еще ловят рыбу на впадающих речках — Леневке (Луковке), Карасихе, Осиновке, Владимирке, Большой и Малой Выдерке, Каменке.

Фото: Сообщество «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Верхне-Выйское водохранилище. Местные рыбаки-любители ловят рыбу здесь в течение всего года, однако знатоки поделились, что лучше всего клюет в теплое время года. Здесь клюют подельщик и плотва.

В пойме на большой глубине может быть хороший клев. У пней и коряг водится и ловится окунь. Рыбачу за 205 садиком левее под тополями, — поделился рыбак Алексей.
Фото: Сообщество «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Нижне-Тагильское водохранилище. На берегах Тагильского пруда можно увидеть множество рыбаков. Говорят, здесь водится окунь, лещ, чебак, карась, линь, буффало, верховка, ерш, щука и елец.

Каждый рыбак находит здесь место на свой вкус — кто-то рыбачит под Лисьей горой у яхт-клуба, кто-то уезжает на Ключики, кто-то уезжает на выход с Кушвинской поймы.

Фото: Сообщество «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Исинское водохранилище и река Иса. Тут рыбаки Нижнего Тагила и Верхней Салды ловят леща, плотву, окуня, щуку, налима.

Иса, мост, как в Никитино ехать слева. Ловил на поплавок. Насадка — бутерброд, малинка и опарик, — делится рыбак своим местом.
Фото: Сообщество «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»
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