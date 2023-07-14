Стали известны причины гибели рабочего на заводе в Новоуральске

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Об этом рассказал блогер Максим Агапов. Подтвердил его слова еще один осведомленный местный житель.
Говорят, краном поднимали бочку с обедненным ураном, она сорвалась. Погибшего придавило насмерть, — сообщил TagilCity.ru житель Новоуральска.
Также Максим Агапов сказал, что обладает информацией, так как разговаривал с людьми, которые в курсе ситуации. Ему известно, что бочка с ГФУ, которая лопнула, была полупустая. Также он сообщает, что погиб один рабочий.
Всех работников цеха эвакуировали, а происшествие назвали локальным. В настоящий момент никакой опасности ни для кого из-за случившегося нет, добавил блогер.
Можно окна держать открытыми и гулять. На обследование увезли 30 человек. Обследование — это просто проверка! Остальных распустили по домам, — добавил Максим Агапов.
Никаких оснований для паники нет, добавил он.