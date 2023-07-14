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Стая бродячих собак напала на девушку в Екатеринбурге

14 июля 2023, 14:42
Фото: Midjourney
На жительницу Екатеринбурга напала стая бродячих собак. Инцидент произошел ранним утром 13 июля 2023 года.

Сначала к девушке подбежала одна собака, у которой был чип в ухе. Потом собака повернулась в сторону и за ней выбежало еще восемь. Первая из них стала лаять, к ней присоединилась остальная стая, рассказала пострадавшая в группе ВКонтакте «Район Вторчермет».

Девушка закричала, тем самым попытавшись распугать животных. Тем не менее, одна из собак ее укусила. От агрессивной стаи екатеринбурженку спасли молодой человек, проезжавший мимо, и ее мама. Свердловчанка обратилась в травмпункт, где ее рану зафиксировали и назначили прививки от бешенства.

Напомним, 31 декабря 2022 года собака хаски укусила мальчика за лицо. Хозяину животного назначили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Хаски укусила за лицо ребенка в Камышлове
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Нападение#Собаки#Бродячие собаки#Стая собак#Пострадавшая#Укус#Происшествия
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