Стая бродячих собак напала на девушку в Екатеринбурге

Сначала к девушке подбежала одна собака, у которой был чип в ухе. Потом собака повернулась в сторону и за ней выбежало еще восемь. Первая из них стала лаять, к ней присоединилась остальная стая, рассказала пострадавшая в группе ВКонтакте «Район Вторчермет».