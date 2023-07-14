Стая бродячих собак напала на девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Сначала к девушке подбежала одна собака, у которой был чип в ухе. Потом собака повернулась в сторону и за ней выбежало еще восемь. Первая из них стала лаять, к ней присоединилась остальная стая, рассказала пострадавшая в группе ВКонтакте «Район Вторчермет».
Девушка закричала, тем самым попытавшись распугать животных. Тем не менее, одна из собак ее укусила. От агрессивной стаи екатеринбурженку спасли молодой человек, проезжавший мимо, и ее мама. Свердловчанка обратилась в травмпункт, где ее рану зафиксировали и назначили прививки от бешенства.
Напомним, 31 декабря 2022 года собака хаски укусила мальчика за лицо. Хозяину животного назначили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.