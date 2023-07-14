Священник избил своего сына в Екатеринбурге и сдал в психлечебницу

8 июня произошел очередной конфликт, который закончился избиением после того, как мальчик отказался мыть полы. Тогда отец поволок его в ванную, где избил его кожаным ремнем с железным крестом. После этого мужчина отвез сына к психиатру. Ребенок успел написать матери сообщение, что он снова едет в больницу. Специалист отпустила мальчика, однако о побоях не сообщила в нужные органы, несмотря на ссадины на его теле и на то, что он сам рассказал о том, что его избил отец.