tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Изображение материала

Священник избил своего сына в Екатеринбурге и сдал в психлечебницу

14 июля 2023, 16:35
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
11-летнего мальчика в Екатеринбурге избил его отец-священнослужитель, а ранее он сдавал его в психиатрическое учреждение. Избиение произошло утром 8 июня 2023 года.

Об избиении ребенка рассказала его мать. По ее словам, с мужем они развелись, и с мая 2022 года сын стал жить с отцом по решению суда, так как мальчик сам этого захотел. Мать виделась с сыном не менее двух раз в неделю, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Женщина стала подозревать неладное, когда не могла связать с сыном на протяжении недели. Позже выяснилось, что между отцом и ребенком часто происходили конфликты, во время которых мужчина отбирал у подростка смартфон и давал ему кнопочный или лишал его обоих аппаратов.

Когда весной мать ребенка обратилась в органы опеки, ей сообщили, что мальчик находится в психиатрическом учреждении, куда его отправили с марта по май 2023 года из-за его якобы неадекватного поведения.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В мае, когда мальчика выпустили, психиатры сообщили свердловчанке, что ему не нужно жить с отцом. Также ребенку провели необходимые тесты и анализы и признали его абсолютно здоровым. При этом в течение месяца ему нужно было посещать дневной стационар.

8 июня произошел очередной конфликт, который закончился избиением после того, как мальчик отказался мыть полы. Тогда отец поволок его в ванную, где избил его кожаным ремнем с железным крестом. После этого мужчина отвез сына к психиатру. Ребенок успел написать матери сообщение, что он снова едет в больницу. Специалист отпустила мальчика, однако о побоях не сообщила в нужные органы, несмотря на ссадины на его теле и на то, что он сам рассказал о том, что его избил отец.

Вместе с сотрудниками опеки матери удалось изъять ребенка у отца. Полицейские должны были провести допрос, но до сих пор его не было. Свердловчанка обратилась в прокуратуру, приемную президента и к детскому омбудсмену, однако ответов пока не получила.

Напомним, 1 ноября 2022 года в Екатеринбурге воспитательница ясельной группы в детском саду избила годовалую девочку. В начале июля 2023 года ее приговорили к исправительным работам сроком на полтора года с лишением права занимать аналогичную должность в течение четырех лет.

Воспитатель детского сада избила годовалую девочку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Били и снимали на видео: девятилетнего ребенка жестоко избили в лагере в ТугулымеМужчина избил маленького ребенка в коляске на улице в ЕкатеринбургеУроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Нападение#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Дети#Ребенок#Больница#Избиение#Побои#Психбольница#Конфликт#Отец#Происшествия
Подпишитесь
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
Сегодня, 11:57
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
12 июля, 03:51
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Вчера, 04:17
Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области
Вчера, 15:34
Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:29