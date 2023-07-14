Священник избил своего сына в Екатеринбурге и сдал в психлечебницу

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Об избиении ребенка рассказала его мать. По ее словам, с мужем они развелись, и с мая 2022 года сын стал жить с отцом по решению суда, так как мальчик сам этого захотел. Мать виделась с сыном не менее двух раз в неделю, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Женщина стала подозревать неладное, когда не могла связать с сыном на протяжении недели. Позже выяснилось, что между отцом и ребенком часто происходили конфликты, во время которых мужчина отбирал у подростка смартфон и давал ему кнопочный или лишал его обоих аппаратов.
Когда весной мать ребенка обратилась в органы опеки, ей сообщили, что мальчик находится в психиатрическом учреждении, куда его отправили с марта по май 2023 года из-за его якобы неадекватного поведения.
В мае, когда мальчика выпустили, психиатры сообщили свердловчанке, что ему не нужно жить с отцом. Также ребенку провели необходимые тесты и анализы и признали его абсолютно здоровым. При этом в течение месяца ему нужно было посещать дневной стационар.
8 июня произошел очередной конфликт, который закончился избиением после того, как мальчик отказался мыть полы. Тогда отец поволок его в ванную, где избил его кожаным ремнем с железным крестом. После этого мужчина отвез сына к психиатру. Ребенок успел написать матери сообщение, что он снова едет в больницу. Специалист отпустила мальчика, однако о побоях не сообщила в нужные органы, несмотря на ссадины на его теле и на то, что он сам рассказал о том, что его избил отец.
Вместе с сотрудниками опеки матери удалось изъять ребенка у отца. Полицейские должны были провести допрос, но до сих пор его не было. Свердловчанка обратилась в прокуратуру, приемную президента и к детскому омбудсмену, однако ответов пока не получила.
Напомним, 1 ноября 2022 года в Екатеринбурге воспитательница ясельной группы в детском саду избила годовалую девочку. В начале июля 2023 года ее приговорили к исправительным работам сроком на полтора года с лишением права занимать аналогичную должность в течение четырех лет.