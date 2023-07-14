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Уличные художники разрисуют более 50 стен домов в Екатеринбурге

14 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
Стрит-артеры в Екатеринбурге украсят рисунками фасады домов в рамках международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который стартовал 14 июля 2023 года.

В фестивале примут участие художники из российских городов, а также из Германии, Испании, Казахстана и Турции.

По словам руководителя фестиваля Анны Клец, в городе будет дополнен «вау-эффектами» подземный переход с изображением Виктора Цоя: 3D-фигурами, светящимися цитатами и пасхалками-тегами. Об этом Клец рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс».

Напомним, в мае 2023 года в Каменске-Уральском появилось граффити с изображением режиссера и актера Сергея Бодрова.

Стрит-арт с Сергеем Бодровым удивил жителей Каменска-Уральского
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Художник#Стрит-арт#Граффити#Фестиваль#Изображение#Фасад#Дома#Участники#Свободное время
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