Уличные художники разрисуют более 50 стен домов в Екатеринбурге

По словам руководителя фестиваля Анны Клец, в городе будет дополнен «вау-эффектами» подземный переход с изображением Виктора Цоя: 3D-фигурами, светящимися цитатами и пасхалками-тегами. Об этом Клец рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс».