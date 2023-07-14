Уличные художники разрисуют более 50 стен домов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В фестивале примут участие художники из российских городов, а также из Германии, Испании, Казахстана и Турции.
По словам руководителя фестиваля Анны Клец, в городе будет дополнен «вау-эффектами» подземный переход с изображением Виктора Цоя: 3D-фигурами, светящимися цитатами и пасхалками-тегами. Об этом Клец рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс».
Напомним, в мае 2023 года в Каменске-Уральском появилось граффити с изображением режиссера и актера Сергея Бодрова.