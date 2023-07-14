В Банке ДОМ. РФ назвали самый востребованный у клиентов срок вкладов в 2023 году

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Было подсчитано, что в I квартале 2023 года вклады на 12 месяцев и более оформлял каждый пятый клиент банка, а к началу III квартала их доля достигла примерно 33% от суммарного числа депозитов. Такой вид сбережений оказался наиболее востребованным у женщин старше 50 лет. При этом средний размер чека равняется 695 тысячам рублей.
«Количество клиентов, разместивших деньги на вкладах в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Драйвером роста остаются рублевые депозиты. Среди других тенденций — сроки размещения стали более длительными: на 10% выросла доля депозитов, открытых на год. Это связано с тем, что россияне перешли на сберегательную модель поведения и видят в крупных банках надежный инструмент для приумножения сбережений. Еще одна причина — более привлекательные ставки с целью удешевления процесса сохранения денежных средств», — так успехи банка и интерес со стороны вкладчиков прокомментировал зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
По статистике, порядка 55% вкладчиков — женщины, 45% — мужчины. Классический вид сбережений пользуется максимальным доверием у группы вкладчиков в возрасте от 50 лет — в период с января по июль их доля составила 63%. 29% сделок пришлись на клиентов от 35 до 50 лет, а на тех, кто младше 35 лет, — 8% оформленных депозитов.
Пока практически абсолютное большинство — 98% — клиентов банка выбирают рублевые депозиты. Это по-прежнему самый востребованный инструмент сбережения. Однако сейчас растет и популярность юаня — портфель вкладов в национальной китайской валюте стал больше на 60% по сравнению с июлем прошлого года.