В Нижнем Тагиле с 17 июля изменится схема дорожного движения на перекрестке у ГДДЮТ

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Не перекрестке появится вторая дополнительная полоса движения для автомобилистов, которые едут со стороны Свердловского шоссе. Водители смогут безопасно повернуть налево в сторону ГДДЮТ.
Светофоры будут работать в пятифазном режиме, одна из которых предназначена только для пешеходов, выяснила редакция TagilCity.ru. Специалисты «Центра организации дорожного движения» установят необходимые дорожные знаки, нанесут разметку и изменят режим регулирования.