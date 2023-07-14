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В Нижнем Тагиле с 17 июля изменится схема дорожного движения на перекрестке у ГДДЮТ

14 июля 2023, 13:19
Фото: tagilcity.ru
17 июля в Нижнем Тагиле изменится схема светофорного и дорожного движения у Городского дворца детского и юношеского транспорта на перекрестке улиц Красногвардейская и Кулибина. К работам дорожники приступят в 11.00.

Не перекрестке появится вторая дополнительная полоса движения для автомобилистов, которые едут со стороны Свердловского шоссе. Водители смогут безопасно повернуть налево в сторону ГДДЮТ.

Светофоры будут работать в пятифазном режиме, одна из которых предназначена только для пешеходов, выяснила редакция TagilCity.ru. Специалисты «Центра организации дорожного движения» установят необходимые дорожные знаки, нанесут разметку и изменят режим регулирования.

Фото: "Центр организации дорожного движения"
Началась установка новых светофоров в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Транспорт
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