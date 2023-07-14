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Водитель-новичок устроил лобовое ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле

14 июля 2023, 13:08
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле 19-летний водитель со стажем вождения чуть более года, попал в лобовое ДТП. В результате пострадала его 14-летняя сестра.

Молодой человек ехал на машине Opel Astra. В аварию он попал, уходя от другого столкновения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Сам парень не пострадал. Все это случилось 14 июля на улице Алтайская рядом с домом №35. Молодой человек врезался в Lada Granta с 37-летним водителем за рулем.

14-летняя девушка получила ушиб плеча. Известно, что она была пристегнута ремнем безопасности. В ГИБДД отметили, что юноша получил права около двух лет назад. С прошлого года он собрал 14 административных штрафов за нарушение ПДД.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Новичок#ПДД#Происшествия
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