Водитель-новичок устроил лобовое ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Молодой человек ехал на машине Opel Astra. В аварию он попал, уходя от другого столкновения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сам парень не пострадал. Все это случилось 14 июля на улице Алтайская рядом с домом №35. Молодой человек врезался в Lada Granta с 37-летним водителем за рулем.
14-летняя девушка получила ушиб плеча. Известно, что она была пристегнута ремнем безопасности. В ГИБДД отметили, что юноша получил права около двух лет назад. С прошлого года он собрал 14 административных штрафов за нарушение ПДД.