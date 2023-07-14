Врач-стоматолог предупредил о возможных рисках использования виниров для здоровья

Виниры, популярные среди молодежи для коррекции зубов, могут быть как полезными, так и опасными для здоровья, предупредил врач-стоматолог Артем Котов. Он отметил, что виниры не предназначены для лечения проблем с зубами или деснами и не следует накладывать их на здоровую эмаль.