Врач-стоматолог предупредил о возможных рисках использования виниров для здоровья

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:51
При использовании виниров происходит удаление защитного слоя зуба в виде здоровой эмали, поэтому их применение может привести к износу зуба. Котов также отметил, что виниры требуют периодической замены, и при повторном использовании может потребоваться установка коронок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Врач-стоматолог напомнил о необходимости обратиться к профессионалам перед принятием решения о применении виниров. Они могут быть полезны для эстетической коррекции зубов, но требуют тщательного подхода и обязательного учета индивидуальных особенностей каждого пациента.