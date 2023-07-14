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Врач-стоматолог предупредил о возможных рисках использования виниров для здоровья

14 июля 2023, 09:50
Виниры, популярные среди молодежи для коррекции зубов, могут быть как полезными, так и опасными для здоровья, предупредил врач-стоматолог Артем Котов. Он отметил, что виниры не предназначены для лечения проблем с зубами или деснами и не следует накладывать их на здоровую эмаль.

При использовании виниров происходит удаление защитного слоя зуба в виде здоровой эмали, поэтому их применение может привести к износу зуба. Котов также отметил, что виниры требуют периодической замены, и при повторном использовании может потребоваться установка коронок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-стоматолог напомнил о необходимости обратиться к профессионалам перед принятием решения о применении виниров. Они могут быть полезны для эстетической коррекции зубов, но требуют тщательного подхода и обязательного учета индивидуальных особенностей каждого пациента.

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