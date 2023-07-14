Врачи спасли жительницу Нижнего Тагила с редким заболеванием

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Сохранить жизнь женщине удалось благодаря центру «Сердце и сосуды», сеть которых создается в Свердловской области. Выжившая — Татьяна из Нижней Салды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
К медикам она обратилась не сразу, хотя самочувствие ее ухудшалось. Когда у нее началось удушье и она потеряла сознание, то тогда на скорой ее отвезли в больницу.
По словам заведующего межмуниципальным центром «Сердце и сосуды» Ильи Голубчикова, доктора из Нижний Салды отметили, что в таких случаях, если своевременно не обратиться к врачам, человек умирает.
Пациентку оперативно отправили в реанимацию горбольницы №4 Нижнего Тагила. Здесь ей помогли и на настоящий момент она уже находится в обычной палате.