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Врачи спасли жительницу Нижнего Тагила с редким заболеванием

14 июля 2023, 09:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле медики спасли 36-летнюю местную жительницу с редкой болезнью — закупоркой легочной артерии. Ранее, в основном, такие заболевшие умирали.

Сохранить жизнь женщине удалось благодаря центру «Сердце и сосуды», сеть которых создается в Свердловской области. Выжившая — Татьяна из Нижней Салды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

К медикам она обратилась не сразу, хотя самочувствие ее ухудшалось. Когда у нее началось удушье и она потеряла сознание, то тогда на скорой ее отвезли в больницу.

По словам заведующего межмуниципальным центром «Сердце и сосуды» Ильи Голубчикова, доктора из Нижний Салды отметили, что в таких случаях, если своевременно не обратиться к врачам, человек умирает.

Пациентку оперативно отправили в реанимацию горбольницы №4 Нижнего Тагила. Здесь ей помогли и на настоящий момент она уже находится в обычной палате.

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