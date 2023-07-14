Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Екатеринбуржец написал экс-жене SMS-сообщение, что на днище ее автомобиля и в бензобаке находятся мина и пластид, и скоро машина взорвется. Женщина, забеспокоившись, позвонила полицейским, рассказали в Telegram-канале 112.
На днище транспорта был прикреплен телефон, обернутый изолентой. В бензобаке оказалось пусто. Как оказалось, мужчина решил таким образом из чувства мести пошутить над бывшей женой.
Горожанина заключили под стражу за мелкое хулиганство. В отношении него возбудили административное дело, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в начале 2023 года студентка медколледжа сообщила о том, что в шести кабинетах лежат взрывчатки. Позднее приехавшие специалисты установили, что тревога была ложной. Выяснилось, что девушка сделала ложное сообщение из-за того, что не хотела идти на учебу.