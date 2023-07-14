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Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги

14 июля 2023, 03:39
Фото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге сообщил бывшей жене о якобы заминированном ее автомобиле Opel Corsa, желая ей отомстить.

Екатеринбуржец написал экс-жене SMS-сообщение, что на днище ее автомобиля и в бензобаке находятся мина и пластид, и скоро машина взорвется. Женщина, забеспокоившись, позвонила полицейским, рассказали в Telegram-канале 112.

На днище транспорта был прикреплен телефон, обернутый изолентой. В бензобаке оказалось пусто. Как оказалось, мужчина решил таким образом из чувства мести пошутить над бывшей женой.

Горожанина заключили под стражу за мелкое хулиганство. В отношении него возбудили административное дело, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в начале 2023 года студентка медколледжа сообщила о том, что в шести кабинетах лежат взрывчатки. Позднее приехавшие специалисты установили, что тревога была ложной. Выяснилось, что девушка сделала ложное сообщение из-за того, что не хотела идти на учебу.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Полиция#Минирование#Мина#Административное дело#Ложные сведения#Месть#Происшествия
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