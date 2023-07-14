Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги

Напомним, в начале 2023 года студентка медколледжа сообщила о том, что в шести кабинетах лежат взрывчатки. Позднее приехавшие специалисты установили, что тревога была ложной. Выяснилось, что девушка сделала ложное сообщение из-за того, что не хотела идти на учебу.