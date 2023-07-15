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22 ученика из одной школы Екатеринбурга не сдали ОГЭ по математике

15 июля 2023, 05:59
Фото: 1MI
22 учащихся 9 класса школы № 60 из Екатеринбурга не смогли сдать ОГЭ по математике.

По словам мамы одного из школьников, который не смог сдать математику, ее сын написал русский язык, географию и информатику на четверки. Однако в школе математика не преподается должным образом, к тому же на результатах сказалось дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

Женщина пояснила, что у ее ребенка перебор с баллами по алгебре, но по геометрии не хватило одного. Всего в школе не смогли сдать ОГЭ по математике 22 человека. Пересдача назначена на 4 сентября. Теперь, когда о проблеме узнали в департаменте образования, с детьми педагоги будут заниматься ежедневно, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Дети#Школа#ОГЭ#Математика#Общество
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