22 ученика из одной школы Екатеринбурга не сдали ОГЭ по математике

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По словам мамы одного из школьников, который не смог сдать математику, ее сын написал русский язык, географию и информатику на четверки. Однако в школе математика не преподается должным образом, к тому же на результатах сказалось дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.
Женщина пояснила, что у ее ребенка перебор с баллами по алгебре, но по геометрии не хватило одного. Всего в школе не смогли сдать ОГЭ по математике 22 человека. Пересдача назначена на 4 сентября. Теперь, когда о проблеме узнали в департаменте образования, с детьми педагоги будут заниматься ежедневно, пишет Е1.