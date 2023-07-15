22 ученика из одной школы Екатеринбурга не сдали ОГЭ по математике

Женщина пояснила, что у ее ребенка перебор с баллами по алгебре, но по геометрии не хватило одного. Всего в школе не смогли сдать ОГЭ по математике 22 человека. Пересдача назначена на 4 сентября. Теперь, когда о проблеме узнали в департаменте образования, с детьми педагоги будут заниматься ежедневно, пишет Е1.