7,5 миллиона перевела мошенникам семья терапевта из Екатеринбурга

По словам врача, 8 июля ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сказал, что он работает в ФСБ и ведомству необходима помощь в поимке преступника, который совершает в отношении нее мошеннические действия. Поэтому необходимо срочно сменить счет в банке. Далее с потерпевшей связалась «сотрудница» Центробанка. Именно она убедила свердловчанку не только снять все сбережения, но также оформить на себя кредиты.