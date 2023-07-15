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7,5 миллиона перевела мошенникам семья терапевта из Екатеринбурга

15 июля 2023, 07:46
Фото: 1MI
7,5 миллиона рублей лишилась врач-терапевт из Екатеринбурга и ее супруг, поддавшись на уловки телефонных мошенников.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее обманули мошенники под видом сотрудников Центробанка и ФСБ. Аферисты «обрабатывали» жертву в течение пяти дней.

По словам врача, 8 июля ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сказал, что он работает в ФСБ и ведомству необходима помощь в поимке преступника, который совершает в отношении нее мошеннические действия. Поэтому необходимо срочно сменить счет в банке. Далее с потерпевшей связалась «сотрудница» Центробанка. Именно она убедила свердловчанку не только снять все сбережения, но также оформить на себя кредиты.

Для того, чтобы переводить деньги на «безопасные» счета, женщина отпрашивалась с работы. А далее злоумышленники сообщили, что под угрозой находятся и деньги ее мужа. Тогда пострадавшая пояснила ему, что уже сотрудничает с силовиками и ему также необходимо перевести их на другой счет.

Таким образом, супружеская пара лишилась 1,5 миллиона личных накоплений и взяла кредитов еще на 6 миллионов. В полиции возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Мошенники#Деньги#Полиция#Врач#Происшествия
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