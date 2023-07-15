«Императорский маршрут» Свердловской области стал национальным

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Защита маршрута состоялась в Министерстве экономического развития РФ. Там присутствовали члены экспертного совета национальных туристических маршрутов. Из Свердловской области на мероприятии присутствовал и. о. директора центра развития туризма Свердловской области Иван Пономарев.
«Императорский маршрут» охватывает 24 региона России, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области. Включение отрезка Екатеринбург — Алапаевск в перечень нацмаршрутов позволит усилить внутренний туризм в Свердловской области и привлечь федеральные ресурсы.