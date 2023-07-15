«Кусал себя от боли»: в Екатеринбурге по неизвестной причине умер ребенок

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам матери, мальчику стало плохо 2 июля после прогулки. Он стал бледным и его вырвало. Свердловчанка вызвала скорую помощь, медики предложили госпитализацию, но она отказалась, так как температуры у ребенка не было.
Однако сыну не становилось лучше, поэтому они поехали в больницу, там мальчику ставили капельницы. Затем его перевели в другое медучреждение. Врачи подозревали у пациента менингит, но диагноз не подтвердился.
Ребенок от боли кусал себя, кусал меня, рвал на мне волосы, — рассказала мама мальчика.
В результате, ребенок скончался. От чего именно, родителям так и не сообщили. На сегодняшний день свердловский Минздрав проводит проверку. Ситуация со смертью мальчика находится на особом контроле у чиновников, пишет Е1.