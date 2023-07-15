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«Кусал себя от боли»: в Екатеринбурге по неизвестной причине умер ребенок

15 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге по неизвестной причине умер ребенок

В Екатеринбурге по не понятной причине умер ребенок, которому было 1,5 года. Врачи подозревали у него менингит, но диагноз не подтвердился.

По словам матери, мальчику стало плохо 2 июля после прогулки. Он стал бледным и его вырвало. Свердловчанка вызвала скорую помощь, медики предложили госпитализацию, но она отказалась, так как температуры у ребенка не было.

Однако сыну не становилось лучше, поэтому они поехали в больницу, там мальчику ставили капельницы. Затем его перевели в другое медучреждение. Врачи подозревали у пациента менингит, но диагноз не подтвердился.

Ребенок от боли кусал себя, кусал меня, рвал на мне волосы, — рассказала мама мальчика.

В результате, ребенок скончался. От чего именно, родителям так и не сообщили. На сегодняшний день свердловский Минздрав проводит проверку. Ситуация со смертью мальчика находится на особом контроле у чиновников, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Смерть#Ребенок#Больница#Происшествия#Екатеринбург
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