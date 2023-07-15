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На избиение кондуктором пожаловалась онкобольная женщина на Урале

15 июля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Жительница Камышлова, больная онкологическим заболеванием, пожаловалась, что ее в автобусе пнула кондуктор за то, что она отказалась пересесть на другое место.

По словам пострадавшей, она выбрала себе место ближе к выходу, чтобы на нее не падал свет от солнца. Билеты были без указания конкретных мест, а она недавно перенесла химиотерапию.

Женщина пояснила, что кондуктор стала пересаживать всех пассажиров и ее тоже попросила, но она отказалась.

Это не понравилось кондуктору и она нарочно стала выпинывать мои ноги, — рассказала свердловчанка «КП-Екатеринбург».

Такое поведение, по ее словам, не понравилось и другим пассажирам: они тоже стали возмущаться. Женщина отметила, что кондуктор не извинилась за свое поведение.

На скандал в автобусе Светлана пожаловалась главе Камышлова, Алексею Половникову и собирается писать заявление в полицию.

Кондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку
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#Евгения Сафина#Автобус#Скандал#Кондуктор#Пассажир#Происшествия#Свердловская область#Камышлов
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