На избиение кондуктором пожаловалась онкобольная женщина на Урале

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По словам пострадавшей, она выбрала себе место ближе к выходу, чтобы на нее не падал свет от солнца. Билеты были без указания конкретных мест, а она недавно перенесла химиотерапию.
Женщина пояснила, что кондуктор стала пересаживать всех пассажиров и ее тоже попросила, но она отказалась.
Это не понравилось кондуктору и она нарочно стала выпинывать мои ноги, — рассказала свердловчанка «КП-Екатеринбург».
Такое поведение, по ее словам, не понравилось и другим пассажирам: они тоже стали возмущаться. Женщина отметила, что кондуктор не извинилась за свое поведение.
На скандал в автобусе Светлана пожаловалась главе Камышлова, Алексею Половникову и собирается писать заявление в полицию.