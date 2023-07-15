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Прокуратура начала повторную проверку о растрате главой ГГО Дмитрием Летниковым

15 июля 2023, 11:29
Фото: Соцсети Дмитрия Летникова
Прокуратура Ленинского района вернула на доследование материалы по проверке растраты главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым.

Согласно документу, материал проверки по сообщению о растрате денежных средств и использованием служебного положения Дмитрием Летниковым поступил в следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила из Пригородного района 13 июня.

23 июня было принято решение об отказе о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако 13 июля постановление следователя признано недействительным и материалы дела возвращены для дополнительной проверки.

Напомним, Дмитрий Летников вместе с женой на бюджетные деньги отдыхал в одном из санаториев Башкирии. Кроме того, до места супруги добирались на служебном автомобиле с водителем. Однако депутаты ГГО не стали увольнять главу округа.

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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Глава ГГО#ГГО и пригород#Дмитрий Летников#Полиция#Растрата#Следствие#Прокуратура
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