Прокуратура начала повторную проверку о растрате главой ГГО Дмитрием Летниковым

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Согласно документу, материал проверки по сообщению о растрате денежных средств и использованием служебного положения Дмитрием Летниковым поступил в следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила из Пригородного района 13 июня.
23 июня было принято решение об отказе о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако 13 июля постановление следователя признано недействительным и материалы дела возвращены для дополнительной проверки.
Напомним, Дмитрий Летников вместе с женой на бюджетные деньги отдыхал в одном из санаториев Башкирии. Кроме того, до места супруги добирались на служебном автомобиле с водителем. Однако депутаты ГГО не стали увольнять главу округа.