В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесах

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Перед главами муниципалитетов поставлена задача об усилении патрулирования лесов и других участков, создающих угрозу пожарной опасности. 15 и 16 июля по поручению министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, на территориях работают дополнительные контрольные группы.
В патрулировании принимают участие лесники, сотрудники правоохранительных органов и министерства природы, арендаторы леса, волонтеры. Они будут контролировать соблюдение особого противопожарного режима, сообщает Департамент информационной политики региона.