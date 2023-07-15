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В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесах

15 июля 2023, 12:35
Фото: 1MI
С 13 июля Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Дополнительные контрольные группы 15 и 16 июля проводят рейды.

Перед главами муниципалитетов поставлена задача об усилении патрулирования лесов и других участков, создающих угрозу пожарной опасности. 15 и 16 июля по поручению министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, на территориях работают дополнительные контрольные группы.

В патрулировании принимают участие лесники, сотрудники правоохранительных органов и министерства природы, арендаторы леса, волонтеры. Они будут контролировать соблюдение особого противопожарного режима, сообщает Департамент информационной политики региона.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Пожар#Лес#Огонь#Патруль#Общество
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