В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесах

Перед главами муниципалитетов поставлена задача об усилении патрулирования лесов и других участков, создающих угрозу пожарной опасности. 15 и 16 июля по поручению министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, на территориях работают дополнительные контрольные группы.