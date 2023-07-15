Водитель эвакуатора насмерть сбил мужчину на обочине под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Авария произошла 14 июля около 13.30. Предварительно установлено, что водитель эвакуатора Mercedes-Benz ехал из Нижнего Тагила по направлению в Верхнюю Салду. Он съехал с дороги и наехал на пешехода, стоящего возле водительской двери автомобиля «НИВА 2121».
Оба участника аварии — жители Верхней Салды. По факту ДТП проводится проверка. Водитель эвакуатора освидетельствован на состояние опьянения, он оказался трезвым. Кроме того установлено, что нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения не было, сообщает УГИБДД по Свердловской области.