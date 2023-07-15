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Водитель эвакуатора насмерть сбил мужчину на обочине под Нижним Тагилом

15 июля 2023, 05:37
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель эвакуатора насмерть сбил человека на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Мужчина стоял на обочине возле своего автомобиля «Нива» с открытой дверью автомобиля.

Авария произошла 14 июля около 13.30. Предварительно установлено, что водитель эвакуатора Mercedes-Benz ехал из Нижнего Тагила по направлению в Верхнюю Салду. Он съехал с дороги и наехал на пешехода, стоящего возле водительской двери автомобиля «НИВА 2121».

Оба участника аварии — жители Верхней Салды. По факту ДТП проводится проверка. Водитель эвакуатора освидетельствован на состояние опьянения, он оказался трезвым. Кроме того установлено, что нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения не было, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Смерть#Автомобиль#Эвакуатор#Верхняя и Нижняя Салда#Евгения Сафина
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