Водитель эвакуатора насмерть сбил мужчину на обочине под Нижним Тагилом

Оба участника аварии — жители Верхней Салды. По факту ДТП проводится проверка. Водитель эвакуатора освидетельствован на состояние опьянения, он оказался трезвым. Кроме того установлено, что нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения не было, сообщает УГИБДД по Свердловской области.