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Молодой врач внезапно умер в Екатеринбурге

16 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI

С молодым врачом попрощались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался молодой врач. У него остановилось сердце.

Это произошло в ночь с 13 на 14 июля. Ильдару Хасаншину было 37 лет.

О его смерти рассказала преподаватель УГМУ Елена Зерчанинова. Она рассказала, что это был один из ее любимых студентов, пишет Е1.

Он работал педиатром и врачом-инфекционистом. Также Ильдар был хорошим другом, вспоминает Елена, а также искренним человеком.

Мы всегда смеялись, он пел по телефону и, когда звонил, вопрос был один: «Это моя любимая Елена Игоревна?» — вспоминает учительница.

Умер молодой врач от остановки сердца. Почему это произошло, точно не установлено. Известно, что Ильдар страдал от гипертонии.

Прощание с доктором состоялось в мечети на Воронежском переулке 15 июля.

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