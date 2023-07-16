Молодой врач внезапно умер в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Это произошло в ночь с 13 на 14 июля. Ильдару Хасаншину было 37 лет.
О его смерти рассказала преподаватель УГМУ Елена Зерчанинова. Она рассказала, что это был один из ее любимых студентов, пишет Е1.
Он работал педиатром и врачом-инфекционистом. Также Ильдар был хорошим другом, вспоминает Елена, а также искренним человеком.
Мы всегда смеялись, он пел по телефону и, когда звонил, вопрос был один: «Это моя любимая Елена Игоревна?» — вспоминает учительница.
Умер молодой врач от остановки сердца. Почему это произошло, точно не установлено. Известно, что Ильдар страдал от гипертонии.
Прощание с доктором состоялось в мечети на Воронежском переулке 15 июля.