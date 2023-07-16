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О заражении ребенка ветрянкой в бассейне заявила жительница Екатеринбурга

16 июля 2023, 07:07
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга заявила, что ее ребенок заразился ветрянкой в бассейне «Баден-Баден». Жалоба женщины появилась в соцсетях.

Пострадавшая сообщает, что 8 июля она посетила с ребенком данный бассейн на Уктусе. После этого они оказались в больнице, пишет Е1.

У него энтеровирус и ветрянка. Вода грязная даже в детском бассейне! — утверждает женщина.

В самом комплексе сказали, что екатеринбурженка им ни на что не жаловалась. Педиатр Дарья Халилова отметила, что у ветрянки инкубационный период — 10–21 день, а у энтеровируса — 4–6 дней.

Так как в бассейне мама и ребенок были 8 июля, и появления записи о проявлении симптомов болезней 12 июля, ребенок точно не мог заразиться ветрянкой в бассейне, считает педиатр.

Скорее всего, у него еще был инкубационный период и болезнь просто не проявлялась, — добавила Дарья Халилова.
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#Елена Озерова#Бассейн#Заражение#Ветрянка#Больница#Происшествия#Дети#Екатеринбург
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