О заражении ребенка ветрянкой в бассейне заявила жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Пострадавшая сообщает, что 8 июля она посетила с ребенком данный бассейн на Уктусе. После этого они оказались в больнице, пишет Е1.
У него энтеровирус и ветрянка. Вода грязная даже в детском бассейне! — утверждает женщина.
В самом комплексе сказали, что екатеринбурженка им ни на что не жаловалась. Педиатр Дарья Халилова отметила, что у ветрянки инкубационный период — 10–21 день, а у энтеровируса — 4–6 дней.
Так как в бассейне мама и ребенок были 8 июля, и появления записи о проявлении симптомов болезней 12 июля, ребенок точно не мог заразиться ветрянкой в бассейне, считает педиатр.
Скорее всего, у него еще был инкубационный период и болезнь просто не проявлялась, — добавила Дарья Халилова.