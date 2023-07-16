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Пропавшая 42-летняя жительница Екатеринбурга найдена мертвой

16 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Труп 42-летней жительницы Екатеринбурга найден. Ранее женщину искали волонтеры и правоохранители.

Пропавшая — Щебалкова Ирина Алексеевна. Ее искали с 13 июля, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь в поиске. Приносим соболезнования родным и близким, — сказали волонтеры.

Подробности гибели женщины не разглашаются.

Во время поисков сообщалось, что екатеринбурженка может передвигаться на велосипеде серо-синего цвета. Отмечалось и то, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи медиков.

Известно, что в тот день, 13 июля, она уехала из квартиры на Эльмаше на велосипеде и больше не вернулась.

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