Пропавшая 42-летняя жительница Екатеринбурга найдена мертвой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Пропавшая — Щебалкова Ирина Алексеевна. Ее искали с 13 июля, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь в поиске. Приносим соболезнования родным и близким, — сказали волонтеры.
Подробности гибели женщины не разглашаются.
Во время поисков сообщалось, что екатеринбурженка может передвигаться на велосипеде серо-синего цвета. Отмечалось и то, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи медиков.
Известно, что в тот день, 13 июля, она уехала из квартиры на Эльмаше на велосипеде и больше не вернулась.