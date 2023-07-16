Стало известно точное число пострадавших при взрыве на свердловском ядерном комбинате

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Так, один рабочий погиб, еще три человека ранило. Кроме того, 19 человек были доставлены в медсанчасть для сдачи крови на анализ, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Напомним, утром 14 июля в одном из цехов УЭХР случился взрыв. Рабочие перемещали емкость с гексафторидом урана. Она упала и разгерметизировалась. Жителей города просили не открывать окна и не покидать дома.
В пресс-службе предприятия рассказали, что после случившегося персонал был эвакуирован и проведена санобработка. Радиационная обстановка в пределах нормы.