В Екатеринбурге мужчина атаковал молодого человека с длинными волосами

Когда мужчина увидел, что юноши зашли в пиццерию, то пошел за ними. Он схватил одного за шиворот, порвал цепь и ударил в грудь. Второй парень стал заступаться за друга. Мужчина хотел ударить и его, но, увидев перцовку, ушел, сообщает очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург».