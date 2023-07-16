В Екатеринбурге мужчина атаковал молодого человека с длинными волосами

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Инцидент случился 15 июля на улице Юлиуса Фучика. Двое молодых людей шли в пиццерию. В какой-то момент с ними начал разговор проходивший мимо мужчина. По словам очевидца, ему не понравились их длинные волосы.
Когда мужчина увидел, что юноши зашли в пиццерию, то пошел за ними. Он схватил одного за шиворот, порвал цепь и ударил в грудь. Второй парень стал заступаться за друга. Мужчина хотел ударить и его, но, увидев перцовку, ушел, сообщает очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург».
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что информация о случившемся зарегистрирована в полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.