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В порче машины фекалиями обвинила соседку жительница Екатеринбурга

16 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подполковник СК из мести обмазала автомобиль своей соседки фекалиями.

Ленара и Наталья давно живут в соседних домах. Недавно Наталья развелась со своим мужем, после этого ее стали раздражать камеры на доме Ленары, поэтому она тоже установила наблюдение, пишет «Ural Mash».

Также она стала звонить Ленаре и говорить, что в курсе, чем она сейчас занимается, утверждает издание. Та запереживала, что ее дети в купальниках попадут на запись.

Далее Наталья ссорилась с соседкой и из-за других причин: лай собаки, музыка, громкие разговоры. Она пожаловалась в полицию. Полицейский нарушений на месте на нашел. Тогда Наталья собрала во дворе фекалии и обмазала авто соседки.

Ленара намерена обратиться в суд. Однако она опасается это делать из-за должности Натальи.

Жители Екатеринбурга пожаловались на буйную соседку
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Фекалии#Машина#Конфликт#Соседки#Происшествия
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