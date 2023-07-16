В порче машины фекалиями обвинила соседку жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Ленара и Наталья давно живут в соседних домах. Недавно Наталья развелась со своим мужем, после этого ее стали раздражать камеры на доме Ленары, поэтому она тоже установила наблюдение, пишет «Ural Mash».
Также она стала звонить Ленаре и говорить, что в курсе, чем она сейчас занимается, утверждает издание. Та запереживала, что ее дети в купальниках попадут на запись.
Далее Наталья ссорилась с соседкой и из-за других причин: лай собаки, музыка, громкие разговоры. Она пожаловалась в полицию. Полицейский нарушений на месте на нашел. Тогда Наталья собрала во дворе фекалии и обмазала авто соседки.
Ленара намерена обратиться в суд. Однако она опасается это делать из-за должности Натальи.