В порче машины фекалиями обвинила соседку жительница Екатеринбурга

Также она стала звонить Ленаре и говорить, что в курсе, чем она сейчас занимается, утверждает издание. Та запереживала, что ее дети в купальниках попадут на запись.



Далее Наталья ссорилась с соседкой и из-за других причин: лай собаки, музыка, громкие разговоры. Она пожаловалась в полицию. Полицейский нарушений на месте на нашел. Тогда Наталья собрала во дворе фекалии и обмазала авто соседки.