Банк ДОМ. РФ первым предложил выдачу ипотеки на ИЖС по договорам подряда с эскроу

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Стоит отметить, что Банк ДОМ.РФ является первым российским банком, который стал принимать заявки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда с использованием счетов эскроу. Ранее данный механизм финансовая организация использовала только при проведении сделок по приобретению индивидуального жилья, являющегося частью коттеджного поселка. Речь идет о сделках в рамках договора долевого участия. Новый продукт банка предполагает возможность безопасного «точечного» строительства частного дома на участке покупателя по договору подряда. При этом первоначальный взнос и средства по кредиту размещаются на специальном эскроу-счете, к которому подрядчик не получит доступ до тех пор, пока не завершит строительство.
«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Еще одно преимущество нового продукта Банка ДОМ.РФ состоит в том, что участниками программы могут быть только проверенные подрядчики. Кроме этого, при оформлении кредита по договору эскроу клиент получает скидку — ипотечная ставка снижена на 0,5 п. п.
Предложение Банка ДОМ.РФ действует по всей России. Кредит доступен в рамках различных программ льготного ипотечного кредитования. Это «Семейная ипотека» (ставка от 4,8%), «Льготная ипотека» (от 6,8%), ИТ-ипотека (от 3,9%), а также стандартная рыночная программа на ИЖС, в рамках которой установлена ставка от 10,6% годовых.
Отмечается, что при оформлении кредита по договору подряда с использованием эскроу-счета действует фиксированная ставка на весь период кредитования, то есть до 30 лет. Для госпрограмм предельная сумма, доступная по кредиту, составляет 12 миллионов рублей, для ИТ-ипотеки — 18 миллионов, для стандартной — 50 миллионов рублей. Размер первоначального взноса — не менее 15%.
Уточним, заявку можно подать в режиме онлайн. Как правило, на принятие решение о предоставлении ипотечного кредита уходит не более 1 минуты (в 80% случаев).