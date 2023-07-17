Банк ДОМ. РФ первым предложил выдачу ипотеки на ИЖС по договорам подряда с эскроу

Стоит отметить, что Банк ДОМ.РФ является первым российским банком, который стал принимать заявки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда с использованием счетов эскроу. Ранее данный механизм финансовая организация использовала только при проведении сделок по приобретению индивидуального жилья, являющегося частью коттеджного поселка. Речь идет о сделках в рамках договора долевого участия. Новый продукт банка предполагает возможность безопасного «точечного» строительства частного дома на участке покупателя по договору подряда. При этом первоначальный взнос и средства по кредиту размещаются на специальном эскроу-счете, к которому подрядчик не получит доступ до тех пор, пока не завершит строительство.