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Банк ДОМ. РФ первым предложил выдачу ипотеки на ИЖС по договорам подряда с эскроу

17 июля 2023, 10:49
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ теперь предоставляет ипотечные кредиты на покупку частных домов по договору подряда, который предполагает использование эскроу-счетов. Ипотечная ставка при оформлении такого кредита дополнительно снижена на 0,5 п. п.

Стоит отметить, что Банк ДОМ.РФ является первым российским банком, который стал принимать заявки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда с использованием счетов эскроу. Ранее данный механизм финансовая организация использовала только при проведении сделок по приобретению индивидуального жилья, являющегося частью коттеджного поселка. Речь идет о сделках в рамках договора долевого участия. Новый продукт банка предполагает возможность безопасного «точечного» строительства частного дома на участке покупателя по договору подряда. При этом первоначальный взнос и средства по кредиту размещаются на специальном эскроу-счете, к которому подрядчик не получит доступ до тех пор, пока не завершит строительство.

«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Еще одно преимущество нового продукта Банка ДОМ.РФ состоит в том, что участниками программы могут быть только проверенные подрядчики. Кроме этого, при оформлении кредита по договору эскроу клиент получает скидку — ипотечная ставка снижена на 0,5 п. п.

Предложение Банка ДОМ.РФ действует по всей России. Кредит доступен в рамках различных программ льготного ипотечного кредитования. Это «Семейная ипотека» (ставка от 4,8%), «Льготная ипотека» (от 6,8%), ИТ-ипотека (от 3,9%), а также стандартная рыночная программа на ИЖС, в рамках которой установлена ставка от 10,6% годовых.

Отмечается, что при оформлении кредита по договору подряда с использованием эскроу-счета действует фиксированная ставка на весь период кредитования, то есть до 30 лет. Для госпрограмм предельная сумма, доступная по кредиту, составляет 12 миллионов рублей, для ИТ-ипотеки — 18 миллионов, для стандартной — 50 миллионов рублей. Размер первоначального взноса — не менее 15%.

Уточним, заявку можно подать в режиме онлайн. Как правило, на принятие решение о предоставлении ипотечного кредита уходит не более 1 минуты (в 80% случаев).

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