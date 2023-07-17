Будут ли жителей Свердловской области оповещать о призыве по SMS

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ранее о нововведении сообщали Минобороны и Минцифры РФ. С 1 октября повестка может приходить на «Госуслугах» и дублироваться на привязанный к аккаунту номер.
Если у мужчины нет аккаунта на данном сервисе, то повестку ему могут прислать традиционным способом. Оба вида повесток будут равны по своей юридической силе.
Минобороны России сообщало, что создает нововведения ради того, чтобы «сократить время уведомления граждан».
Полностью перейти на систему онлайн-повесток Россия планирует менее чем через два года, к 2025 году.