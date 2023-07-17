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Девочка выпила растворитель в детсаду Серова

17 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI
В Серове в детском саду произошло ЧП: воспитанница выпила растворитель. Следственный комитет проводит проверку.

По словам старшего помощника главы СУ СК по региону Александра Шульги, это произошло 12 июля. Оперативно пострадавшей оказали медпомощь.

Однако проверка все же была организована, так как жизнь и здоровье воспитанницы были в опасности. Теперь следователи намерены узнать все подробности: как растворитель оказался в группе и при каких обстоятельствах девочка его выпила.

Также проводится экспертиза, чтобы определить, какой вред был причинен ребенку. После проверки будут приняты решения.

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#Елена Озерова#Серов#Растворитель#Детский сад#Девочка#Происшествия#18+#Свердловская область
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