Девочка выпила растворитель в детсаду Серова

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По словам старшего помощника главы СУ СК по региону Александра Шульги, это произошло 12 июля. Оперативно пострадавшей оказали медпомощь.
Однако проверка все же была организована, так как жизнь и здоровье воспитанницы были в опасности. Теперь следователи намерены узнать все подробности: как растворитель оказался в группе и при каких обстоятельствах девочка его выпила.
Также проводится экспертиза, чтобы определить, какой вред был причинен ребенку. После проверки будут приняты решения.