Девять лесных пожаров бушуют в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Об этом сообщает Telegram-канал «Не для протокола». Над тушением пламени трудятся 135 человек. Они отмечают, что для населенных пунктов угрозы нет.
В Верхней Пышме пожар действует на площади 688 га. Его тушат 79 спасателей. Угрозы населенным пунктам также нет. В Камышловском районе действует два пожара на общей площади 34 га. В Кировграде площадь пожара составляет 75 га, в Туринске — 10 га.
Напомним, что ранее в свердловских лесах ввели режим ЧС. Причина — участившиеся пожары. Из-за них ряд городов накрыло запахом гари.