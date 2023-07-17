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Девять лесных пожаров бушуют в Свердловской области

17 июля 2023, 07:49
Фото: 1MI
В Свердловской области действуют девять лесных пожаров. Их общая площадь составляет 4516 га. Все они локализованы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Не для протокола». Над тушением пламени трудятся 135 человек. Они отмечают, что для населенных пунктов угрозы нет.

В Верхней Пышме пожар действует на площади 688 га. Его тушат 79 спасателей. Угрозы населенным пунктам также нет. В Камышловском районе действует два пожара на общей площади 34 га. В Кировграде площадь пожара составляет 75 га, в Туринске — 10 га.

Напомним, что ранее в свердловских лесах ввели режим ЧС. Причина — участившиеся пожары. Из-за них ряд городов накрыло запахом гари.

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#Елена Озерова#Леса#Пожар#Спасатели#Свердловская область#Происшествия#18+
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