Девять лесных пожаров бушуют в Свердловской области

В Верхней Пышме пожар действует на площади 688 га. Его тушат 79 спасателей. Угрозы населенным пунктам также нет. В Камышловском районе действует два пожара на общей площади 34 га. В Кировграде площадь пожара составляет 75 га, в Туринске — 10 га.