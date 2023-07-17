tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Два солдата из Свердловской области внесены в список на обмен пленными

17 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
В список на обмен пленными внесены еще два солдата из Свердловской области.

Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он отметил, что продолжает формировать список пропавших без вести. Недавно ему поступила информация о том, что два солдата живы и внесены в список на обмен.

По этой теме плотно работаем с Минобороны, коллегами в Госдуме, своими источниками на СВО из числа военных, — добавил Максим Иванов.

Также он отметил, что пока нет никаких подробностей. В общей сложности у пятерых солдат из списка значится статус пропавших без вести. Еще по шестерым расследование продолжается. В том числе это мужчины из Асбеста, Ирбита и Серова.

Пятеро жителей Свердловской области вернулись из плена в СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Россиянин рассказал правду об украинском плену. Он лечится в ЕкатеринбургеВоенного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине
#Елена Озерова#Свердловская область#Солдаты#СВО#Список на обмен#Пленные#Политика#Операция на Украине#Эксклюзив
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
15 июля, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08