Два солдата из Свердловской области внесены в список на обмен пленными

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он отметил, что продолжает формировать список пропавших без вести. Недавно ему поступила информация о том, что два солдата живы и внесены в список на обмен.
По этой теме плотно работаем с Минобороны, коллегами в Госдуме, своими источниками на СВО из числа военных, — добавил Максим Иванов.
Также он отметил, что пока нет никаких подробностей. В общей сложности у пятерых солдат из списка значится статус пропавших без вести. Еще по шестерым расследование продолжается. В том числе это мужчины из Асбеста, Ирбита и Серова.