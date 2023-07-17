Двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Пермском крае

Кузов грузовика при аварии распался на части, а по трассе развалилась арматура. Водитель и трое пассажиров иномарки, а также мотоциклист скончались на месте происшествия. Шофер грузовика и пассажирка, сидевшая на мотоцикле, были госпитализированы в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.