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Двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Пермском крае

17 июля 2023, 06:37
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Пятеро человек, двое из которых — дети, погибли в массовом ДТП с участием грузовика, мотоцикла и легковых автомобилей. Инцидент случился 16 июля 2023 года в Пермском крае на трассе Большая Соснова — Частые.

Водитель, управлявший грузовиком, выехал на встречку из-за поврежденного колеса, где столкнулся с иномаркой Chery Tiggo, автомобилем Lada и мотоциклом.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Кузов грузовика при аварии распался на части, а по трассе развалилась арматура. Водитель и трое пассажиров иномарки, а также мотоциклист скончались на месте происшествия. Шофер грузовика и пассажирка, сидевшая на мотоцикле, были госпитализированы в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На место дорожного происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, 8 июля 2023 года под Екатеринбургом произошла массовая авария, в которой пострадали двое детей и взрослая женщина.

Двое детей пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Дети#ДТП#Инцидент#Смерть#Больница#Полиция#Авария#Проверка#Пострадавшие#Происшествия#18+#Пермский край
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