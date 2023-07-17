Двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Пермском крае

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Водитель, управлявший грузовиком, выехал на встречку из-за поврежденного колеса, где столкнулся с иномаркой Chery Tiggo, автомобилем Lada и мотоциклом.
Кузов грузовика при аварии распался на части, а по трассе развалилась арматура. Водитель и трое пассажиров иномарки, а также мотоциклист скончались на месте происшествия. Шофер грузовика и пассажирка, сидевшая на мотоцикле, были госпитализированы в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
На место дорожного происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полицейские и спасатели. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, 8 июля 2023 года под Екатеринбургом произошла массовая авария, в которой пострадали двое детей и взрослая женщина.