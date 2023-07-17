Экс-начальник полиции скончался в Североуральске

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:40
Предположительно, бывший полицейский скончался из-за проблем со здоровьем. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы, рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
У умершего мужчины остались супруга и сын. Работать следователем в ОВД он стал в 1993 году после окончания лесотехнического института. Был награжден медалями «За боевое содружество», «За отличие в службе» и «За отличие в охране общественного порядка».
Напомним, 4 июня 2023 года в поселке Верхняя Сысерть умер бывший руководитель ГИБДД Юрий Демин после падения с высоты. Мужчина скончался на месте.