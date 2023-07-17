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Экс-начальник полиции скончался в Североуральске

17 июля 2023, 04:33
Фото: Администрация Североуральска
Скончался 53-летний бывший начальник полиции в Североуральске Артур Салямов. Мужчины не стало ночью 16 июля 2023 года.

Предположительно, бывший полицейский скончался из-за проблем со здоровьем. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы, рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

У умершего мужчины остались супруга и сын. Работать следователем в ОВД он стал в 1993 году после окончания лесотехнического института. Был награжден медалями «За боевое содружество», «За отличие в службе» и «За отличие в охране общественного порядка».

Напомним, 4 июня 2023 года в поселке Верхняя Сысерть умер бывший руководитель ГИБДД Юрий Демин после падения с высоты. Мужчина скончался на месте.

Скончался экс-начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин
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