Госдума объяснила, как зерновая сделка связана с атакой на Крымский мост

Он заявил: «Мы неоднократно обращали внимание мирового сообщества на то, что Украина использует зерновую сделку в качестве прикрытия для террористических атак на территории РФ. Я уверен, что сегодняшний инцидент является частью этой же цепи. Беспилотники атаковали мост именно с морской территории, и я не исключаю, что это было сделано с использованием зерновой сделки в качестве прикрытия».