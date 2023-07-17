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Published Сегодня, 16:26

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Updated Сегодня, 16:27

Госдума объяснила, как зерновая сделка связана с атакой на Крымский мост

17 июля 2023, 16:26
На Крымском мосту произошло серьезное чрезвычайное происшествие, в результате которого был нанесен удар в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Взрывы, которые были инициированы беспилотниками, привели к гибели мужчины и женщины, а их дочь была доставлена в больницу.

Андрей Альшевских, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, отметил, что на данный момент сложно дать оценку тому, какие меры безопасности будут приняты в отношении данного транспортного объекта. Однако этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он сказал: «Состоится заседание Совета безопасности РФ, где этот вопрос будет рассмотрен в более широком контексте: что послужило причиной, как предотвратить и как ответить на подобные события. Конечно, при этом будет уделено внимание обеспечению безопасности граждан РФ, которые пользуются Крымским мостом для путешествий между Крымом и материковой частью России».

Альшевских также отметил, что сегодня последний день участия России в зерновой сделке.

Он заявил: «Мы неоднократно обращали внимание мирового сообщества на то, что Украина использует зерновую сделку в качестве прикрытия для террористических атак на территории РФ. Я уверен, что сегодняшний инцидент является частью этой же цепи. Беспилотники атаковали мост именно с морской территории, и я не исключаю, что это было сделано с использованием зерновой сделки в качестве прикрытия».

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшний теракт является ярким примером для всего мирового сообщества, особенно для стран, которые помогали киевскому режиму осуществлять террористические атаки на мирные объекты и граждан.

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