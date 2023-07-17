График отключения воды в Нижнем Тагиле в июле 2023

Отключение воды планируется в связи с проведением ремонтных работ на городских сетях водоснабжения. Так, будут проводиться замена запорной арматуры на Черноисточинском гидроузле, восстановление трубопровода резервуара воды, чистка резервуара, а также ремонт оборудования гидроузла.