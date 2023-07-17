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График отключения воды в Нижнем Тагиле в июле 2023

17 июля 2023, 06:02
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле планируется временно отключить подачу воды жителям ГГМ и Дзержинского района с 4 по 6 августа 2023 года.

Отключение воды планируется в связи с проведением ремонтных работ на городских сетях водоснабжения. Так, будут проводиться замена запорной арматуры на Черноисточинском гидроузле, восстановление трубопровода резервуара воды, чистка резервуара, а также ремонт оборудования гидроузла.

Также будет проходить переврезка сети водоснабжения около ТЦ «КИТ», сообщает «Водоканал-НТ».

Напомним, в Роспотребнадзоре предложили ввести запрет на отключение горячего водоснабжения более, чем на две недели.

Запрет на отключение воды на более чем 2 недели предложили ввести в России
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Водоснабжение#Отключение#Вода#Ремонт#Ремонтные работы#ООО "Водоканал-НТ"#ЖКХ#Коммунальные услуги#Город
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