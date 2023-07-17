График отключения воды в Нижнем Тагиле в июле 2023

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Отключение воды планируется в связи с проведением ремонтных работ на городских сетях водоснабжения. Так, будут проводиться замена запорной арматуры на Черноисточинском гидроузле, восстановление трубопровода резервуара воды, чистка резервуара, а также ремонт оборудования гидроузла.
Также будет проходить переврезка сети водоснабжения около ТЦ «КИТ», сообщает «Водоканал-НТ».
Напомним, в Роспотребнадзоре предложили ввести запрет на отключение горячего водоснабжения более, чем на две недели.