Громкий взрыв во дворе дома в Екатеринбурге напугал жителей

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По словам одной из очевидиц, на улицу люди выходить боятся. Она отметила, что взрыв был очень сильный. Пока остается неизвестным, по какой причине это произошло, пишет Е1.
Напомним, в начале июня жители Екатеринбурга тоже столкнулись со звуками взрывов. Тогда в оперативных службах заявили, что никаких ЧП не было зафиксировано. Однако на сайте ЦВО появилась информация о проведении учений. Военные оттачивали мастерство по поражению целей. При этом расположение полигона не раскрывалось.