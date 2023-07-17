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Громкий взрыв во дворе дома в Екатеринбурге напугал жителей

17 июля 2023, 04:20
Фото: 1MI

О громком взрыве во дворе дома сообщили жители Екатеринбурга

О звуках взрыва в районе улиц Ясная и Посадская в Екатеринбурге сообщили местные жители. От хлопка под окнами у автомобилей сработала сигнализация.

По словам одной из очевидиц, на улицу люди выходить боятся. Она отметила, что взрыв был очень сильный. Пока остается неизвестным, по какой причине это произошло, пишет Е1.

Напомним, в начале июня жители Екатеринбурга тоже столкнулись со звуками взрывов. Тогда в оперативных службах заявили, что никаких ЧП не было зафиксировано. Однако на сайте ЦВО появилась информация о проведении учений. Военные оттачивали мастерство по поражению целей. При этом расположение полигона не раскрывалось.

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#Ирина Кирилова#18+#Взрыв#Дом#ЧП#Происшествия#Екатеринбург
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