Громкий взрыв во дворе дома в Екатеринбурге напугал жителей

Напомним, в начале июня жители Екатеринбурга тоже столкнулись со звуками взрывов. Тогда в оперативных службах заявили, что никаких ЧП не было зафиксировано. Однако на сайте ЦВО появилась информация о проведении учений. Военные оттачивали мастерство по поражению целей. При этом расположение полигона не раскрывалось.