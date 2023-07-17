Химзавод в Нижнем Тагиле оставит без горячей воды целый микрорайон

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Причиной является подготовка котельной к предстоящему отопительному сезону. Так, горячая вода в домах микрорайона будет отсутствовать с 19 июля по 1 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, с 4 по 6 августа 2023 года жителям ГГМ и Дзержинского района будут временно отключены горячая и холодная вода. Причиной является замена запорной арматуры на Черноисточинском гидроузле, восстановление трубопровода и ремонт оборудования.