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Химзавод в Нижнем Тагиле оставит без горячей воды целый микрорайон

17 июля 2023, 11:12
Фото: 1MI
Микрорайон «Северный» в Нижнем Тагиле останется без горячей воды на две недели. Она будет перекрыта химическим заводом «Планта».

Причиной является подготовка котельной к предстоящему отопительному сезону. Так, горячая вода в домах микрорайона будет отсутствовать с 19 июля по 1 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, с 4 по 6 августа 2023 года жителям ГГМ и Дзержинского района будут временно отключены горячая и холодная вода. Причиной является замена запорной арматуры на Черноисточинском гидроузле, восстановление трубопровода и ремонт оборудования.

График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
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#Ирина Кирилова#Планта#Микрорайон Северный#Отключение воды#Трубопровод#Город#Нижний Тагил
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