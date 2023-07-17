Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Газоанализатор TagilCity.ru на минувшей неделе при замерах воздуха поймал превышение сероводорода. Вещество было обнаружено 12 июля в районе ж/д вокзала. Превышение нормы составило 2,5 раза. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 10 по 13 июля превышений не фиксировали. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.
Неизвестные выкинули в бункер для крупногабаритного мусора на Вагонке бутыли с опасной жидкостью. Их обнаружил водитель мусоровоза, когда забирал отходы с площадки на перекрестке улиц Круговая и Авангардная. Сначала он увидел, что из разбитой булки идет дым, также вокруг валялись ртутные лампы. Брызги опасной жидкости прожгли одежду водителя. Информация о факте была направлена в ЕДДС Нижнего Тагила.
Росприроднадзор пришел с проверкой на агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом. Надзорное мероприятие будет длиться две недели. Кроме того, ведомство вынесло сельхозпредприятию предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса РФ. Проблема с водой в поселке рядом с агрокомплексом длится уже не первый год. Местные общественники считают, что свиноферма разливает кал на арендованных у государства полях, который попадает в питьевую воду.
Массовая гибель рыбы произошла в Волчихинском водохранилище. Министр экологии Свердловской области Денис Мамонтов сообщил, что причиной этому стала аномальная жара. По его словам, сбросов промышленных вод в акваторию водохранилища не осуществляется.
Из-за жаркой погоды в Свердловской области вновь вспыхнули лесные пожары. Самый крупный из них произошел под Невьянском в селе Шайдуриха. Огонь перекинулся на жилые дома и повредил более 40 строений. Кроме того несколько городов, например Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Первоуральск и Ревду, накрыло смогом из гари. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.