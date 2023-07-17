Росприроднадзор пришел с проверкой на агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом. Надзорное мероприятие будет длиться две недели. Кроме того, ведомство вынесло сельхозпредприятию предостережение о возможном нарушении требований водного кодекса РФ. Проблема с водой в поселке рядом с агрокомплексом длится уже не первый год. Местные общественники считают, что свиноферма разливает кал на арендованных у государства полях, который попадает в питьевую воду.