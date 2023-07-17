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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Кинолог поддерживает введение более строгих штрафов за выгул собак без поводка

17 июля 2023, 13:36
В России рассматривается вопрос о введении штрафов за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника в общественных местах. Владельцы таких собак могут быть оштрафованы на сумму от одной до трех тысяч рублей, согласно предложенному проекту правительства, информирует газета «Известия».

Кинолог Татьяна Шаманова, инструктор по дрессировке собак, поддерживает данную инициативу и отмечает, что в СМИ часто появляются новости о нападениях собак, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она сказала: «В городах и поселках становится все больше случаев, когда собаки причиняют вред окружающим. На мой взгляд, это связано с недостаточной ответственностью владельцев собак. Поэтому я считаю правильным введение штрафных санкций за нахождение собак без контроля на улицах».

Однако, по мнению Шамановой, предлагаемые меры не достаточно жесткие, и их следует усилить. Она считает, что без наложения штрафов невозможно донести до тех, кто утверждает перед прохожими что-то вроде «Она добрая! Не бойтесь!».

Она добавила: «Я не согласна с тем, что эти правила должны касаться только потенциально опасных пород. Я считаю, что это должно быть обязательным для всех пород. Для крупных и потенциально опасных собак требуется поводок и намордник, а для остальных — только поводок».

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