Кинолог поддерживает введение более строгих штрафов за выгул собак без поводка

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Кинолог Татьяна Шаманова, инструктор по дрессировке собак, поддерживает данную инициативу и отмечает, что в СМИ часто появляются новости о нападениях собак, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она сказала: «В городах и поселках становится все больше случаев, когда собаки причиняют вред окружающим. На мой взгляд, это связано с недостаточной ответственностью владельцев собак. Поэтому я считаю правильным введение штрафных санкций за нахождение собак без контроля на улицах».
Однако, по мнению Шамановой, предлагаемые меры не достаточно жесткие, и их следует усилить. Она считает, что без наложения штрафов невозможно донести до тех, кто утверждает перед прохожими что-то вроде «Она добрая! Не бойтесь!».
Она добавила: «Я не согласна с тем, что эти правила должны касаться только потенциально опасных пород. Я считаю, что это должно быть обязательным для всех пород. Для крупных и потенциально опасных собак требуется поводок и намордник, а для остальных — только поводок».