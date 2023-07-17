Корпорация МСП направит малому и среднему бизнесу 2,3 млрд рублей на льготный лизинг

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:46
Уточняется, что субъектам малого и среднего бизнеса доступны две программы, в рамках которых они могут приобрести в лизинг оборудование на льготных условиях. Программа «Приоритет +» разработана для микро- и малых предприятий из сегмента обрабатывающих производств. Ставка на получение российского оборудования по этой программе составляет 6 процентов годовых, зарубежного — 8 процентов. Допустимая сумма сделки — от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, пишет ria.ru.
Программа «Приоритет» ориентирована на компании, которые работают в туристической, спортивной, научной, здравоохранительной, а также в сфере информационных технологий и креативных индустрий. Это могут быть как микропредприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. «Приоритетом» могут воспользоваться средние предприятия из сегмента обрабатывающих производств. Данное предложение доступно по ставке 12 процентов годовых. Лимиты сделки составляют от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Для средних предприятий верхняя граница увеличена до ста миллионов рублей.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал повышение доступности лизинга оборудования для малых и средних предприятий одной из важных задач КМСП и эффективным методом модернизации производства и наращивания мощностей в этом секторе. Глава корпорации обратил внимание на продолжительность сроков действия предложений, небольшой размер авансов и индивидуальный график платежей. Он уточнил, что оплата производится после того, как оборудование будет доставлено на площадку лизингополучателя. Еще один важный момент — для оформления предложения не требуется залога.
В рамках действующих программ в лизинг можно получить только новое оборудование.
Александр Исаевич рассказал, что корпорация провела оцифровку продуктов и создала для них отдельных раздел на цифровой платформе МСП.РФ, посредством которого пользователи могут подавать заявки в режиме онлайн.
«Также в электронном виде после проверки на соответствие требованиям бизнес получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предпринимателя устраивают предложенные условия, то он там же, на МСП.РФ, сможет в электронном виде загрузить необходимый комплект документов», — добавил глава корпорации.