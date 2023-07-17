Корпорация МСП направит малому и среднему бизнесу 2,3 млрд рублей на льготный лизинг

Программа «Приоритет» ориентирована на компании, которые работают в туристической, спортивной, научной, здравоохранительной, а также в сфере информационных технологий и креативных индустрий. Это могут быть как микропредприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. «Приоритетом» могут воспользоваться средние предприятия из сегмента обрабатывающих производств. Данное предложение доступно по ставке 12 процентов годовых. Лимиты сделки составляют от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Для средних предприятий верхняя граница увеличена до ста миллионов рублей.