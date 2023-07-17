Лицо подруги изрезала бокалом жительница Тавды

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Теперь пострадавшей требуется пластическая операция. Виновница произошедшего получила условный срок, пишет «КП-Екатеринбург».
Эта история случилась в марте 2021 года. Тогда девушкам было 23 и 24 года. После проделанного виновница скрывалась от следствия и была в розыске.
Известно, что в ту ночь девушка подкралась к подруге со спины, дождалась, когда та обернется, и плеснула в нее алкоголем. После этого она изрезала ее лицо осколком. Пострадавшая успела схватить обидчицу за волосы и ударить ее ногой по лицу и голове.
Посетители заведения разняли девушек и вызвали скорую. В результате девушке с изрезанным лицом наложили швы.
Пойманную злоумышленницу приговорили к полутора годам колонии условно с испытательным сроком один год. Также с нее требуют компенсацию в размере 150 тысяч рублей.