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Лицо подруги изрезала бокалом жительница Тавды

17 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
В Тавде местная жительница во время танца изрезала осколком от бокала лицо своей подруги. Это произошло ночью на дискотеке в одном из городских кафе.

Теперь пострадавшей требуется пластическая операция. Виновница произошедшего получила условный срок, пишет «КП-Екатеринбург».

Эта история случилась в марте 2021 года. Тогда девушкам было 23 и 24 года. После проделанного виновница скрывалась от следствия и была в розыске.

Известно, что в ту ночь девушка подкралась к подруге со спины, дождалась, когда та обернется, и плеснула в нее алкоголем. После этого она изрезала ее лицо осколком. Пострадавшая успела схватить обидчицу за волосы и ударить ее ногой по лицу и голове.

Посетители заведения разняли девушек и вызвали скорую. В результате девушке с изрезанным лицом наложили швы.

Пойманную злоумышленницу приговорили к полутора годам колонии условно с испытательным сроком один год. Также с нее требуют компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

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