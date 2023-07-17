Лицо подруги изрезала бокалом жительница Тавды

Известно, что в ту ночь девушка подкралась к подруге со спины, дождалась, когда та обернется, и плеснула в нее алкоголем. После этого она изрезала ее лицо осколком. Пострадавшая успела схватить обидчицу за волосы и ударить ее ногой по лицу и голове.