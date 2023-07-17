Муж опекуна Далера хочет создать новую семью в Екатеринбурге

Об этом сам Александр рассказал ЕАН. Также он хочет подать прошение на лишение Вероники родительских прав. В браке они состояли 11 лет. У них есть трое родных детей — дочки 3 и 9 лет и пятилетний сын.



Александр рассказал, что его контракт с Минобороны подписан до 2028 года. Со службы уходить он не хочет, при этом в ближайшее время ему отдадут детей. С кем они будут после его отъезда, он не рассказал.



Александр согласен с тем, что Вероника пробудет в СИЗО все лето. Посещать ее он не намерен.