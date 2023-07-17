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Муж опекуна Далера хочет создать новую семью в Екатеринбурге

17 июля 2023, 13:43
Фото: 1MI
Супруг опекунши 6-летнего умершего Далера, который недавно вернулся с СВО, хотел бы завести новую семью в Екатеринбурге. Ранее он сообщал о своем намерении развестись с Вероникой Наумовой.

Об этом сам Александр рассказал ЕАН. Также он хочет подать прошение на лишение Вероники родительских прав. В браке они состояли 11 лет. У них есть трое родных детей — дочки 3 и 9 лет и пятилетний сын.

Александр рассказал, что его контракт с Минобороны подписан до 2028 года. Со службы уходить он не хочет, при этом в ближайшее время ему отдадут детей. С кем они будут после его отъезда, он не рассказал.

Александр согласен с тем, что Вероника пробудет в СИЗО все лето. Посещать ее он не намерен.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Семья#Опекун#Супруг#Развод#Общество#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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