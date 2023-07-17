На Крымском мосту произошло ЧП. Сообщается о погибших

По данным Telegram-канала Baza, в результате обрушения погибло минимум два человека, также есть один пострадавший. Советник Крыма Олег Крючков сообщил, что туристам окажут помощь и поддержку. А глава региона Аксенов рекомендовал не ездить сейчас по мосту, а выбирать другие маршруты, по которым можно добраться на полуостров.