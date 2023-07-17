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На Крымском мосту произошло ЧП. Сообщается о погибших

17 июля 2023, 03:50
Фото: Telegram-канал BAZA

На Крымском мосту из-за ЧП остановлено движение

На Крымском мосту было остановлено движение в связи с чрезвычайным происшествием. Происшествие случилось ночью 17 июля 2023 года.

Обрушение произошло со стороны Краснодарского края на 145 опоре. На место происшествия выехали сотрудники органов правопорядка и губернатор Крыма Сергей Аксенов. Также к мосту прибыл зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал SHOT

По данным Telegram-канала Baza, в результате обрушения погибло минимум два человека, также есть один пострадавший. Советник Крыма Олег Крючков сообщил, что туристам окажут помощь и поддержку. А глава региона Аксенов рекомендовал не ездить сейчас по мосту, а выбирать другие маршруты, по которым можно добраться на полуостров.

Видео: Telegram-канал SHOT

На мосту движение было перекрыто, из-за чего на подъезде к мосту образовалась пробка. В центре поддержки РЖД РИА Новости сообщили, что поезда из Крыма в Краснодарский край курсируют по расписанию без изменений.

При этом паромная переправа между Кубанью и Крымом приостановлена. Данную информацию сообщил глава Тюмрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

Сейчас ситуация с пробкой на подъезде к мосту улучшилась. По словам советника губернатора Крыма Олега Крючкова, пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой работают в прежнем режиме. Движение туристов организовали по иному маршруту.

Напомним, ранее взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда погибло трое человек.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября
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