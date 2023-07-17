На пешеходных переходах Екатеринбурга появятся «умные» камеры

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Две камеры установят на улице Викулова, а еще одну — на улице Щербакова. Техника сможет распознавать превышение скорости на пешеходных переходах и нарушение правил парковки и остановки, рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком».
Также скоро камеры смогут выявлять вождение автомобиля без использования ремня безопасности и разговоры по телефону во время езды. Данное оборудование будет установлено до конца августа 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие два года установят на дорогах «умные» светофоры и транспортные детекторы.