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На пешеходных переходах Екатеринбурга появятся «умные» камеры

17 июля 2023, 15:51
Фото: 1MI
На трех пешеходных переходах в Екатеринбурге будут установлены «умные» камеры, фиксирующие нарушения ПДД.

Две камеры установят на улице Викулова, а еще одну — на улице Щербакова. Техника сможет распознавать превышение скорости на пешеходных переходах и нарушение правил парковки и остановки, рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком».

Также скоро камеры смогут выявлять вождение автомобиля без использования ремня безопасности и разговоры по телефону во время езды. Данное оборудование будет установлено до конца августа 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие два года установят на дорогах «умные» светофоры и транспортные детекторы.

Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Оборудование#Камеры#Улицы#Установка#Нарушение ПДД#Дороги#УГМК#Транспорт
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