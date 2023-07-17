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Наркотические и психотропные вещества закупит больница в Нижнем Тагиле

17 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Морфин, кетамин и другие наркотические и психотропные вещества закупит ГБ №1 из Нижнего Тагила. На лекарственные препараты выделено 258 тысяч рублей.

Доставлять товар необходимо в больницу на улице Максарева, 5. Медучреждение будет получать препараты партиями по заявке в течение пяти дней до 29 февраля 2024 года.

В списке значатся растворы морфина, тримеперидина, фентанила, кетамина и диазепама в общем количестве 7 320 штук. Отмечается, что упаковка и маркировка товара должна соответствовать всем необходимым требованиям законодательства. Также поставщик предоставит копию регистрационного удостоверения на лекарственные препараты.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 24 июля.

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#Евгения Сафина#Наркотики#Нижний Тагил#Закупка#Лекарства#Больница#Пациенты#Здоровье#Эксклюзив
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