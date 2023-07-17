Наркотические и психотропные вещества закупит больница в Нижнем Тагиле

В списке значатся растворы морфина, тримеперидина, фентанила, кетамина и диазепама в общем количестве 7 320 штук. Отмечается, что упаковка и маркировка товара должна соответствовать всем необходимым требованиям законодательства. Также поставщик предоставит копию регистрационного удостоверения на лекарственные препараты.