Наркотические и психотропные вещества закупит больница в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Доставлять товар необходимо в больницу на улице Максарева, 5. Медучреждение будет получать препараты партиями по заявке в течение пяти дней до 29 февраля 2024 года.
В списке значатся растворы морфина, тримеперидина, фентанила, кетамина и диазепама в общем количестве 7 320 штук. Отмечается, что упаковка и маркировка товара должна соответствовать всем необходимым требованиям законодательства. Также поставщик предоставит копию регистрационного удостоверения на лекарственные препараты.
Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 24 июля.