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Нарушения в свердловском Минздраве нашел Минфин

17 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Министерство финансов РФ заявило о найденных нарушениях в Минздраве Свердловской области.

Такой вывод специалисты делали по результатам выездной проверки, пишет ЕАН.

Поданным Минфина, здесь были найдены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов. В связи с этим министру Минфина было направлено представление.

Речь идет о проверке расходов за 2021 год — истекший период 2023 года. Никаких подробностей пока не сообщается. В тоже время правительственные чиновники выводы прошедшей проверки называют рабочими.

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#Елена Озерова#Минздрав#Минфин#Нарушения#Проверка#Происшествия#Свердловская область
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