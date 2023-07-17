Нарушения в свердловском Минздраве нашел Минфин

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Такой вывод специалисты делали по результатам выездной проверки, пишет ЕАН.
Поданным Минфина, здесь были найдены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов. В связи с этим министру Минфина было направлено представление.
Речь идет о проверке расходов за 2021 год — истекший период 2023 года. Никаких подробностей пока не сообщается. В тоже время правительственные чиновники выводы прошедшей проверки называют рабочими.