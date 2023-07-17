Новая линейка тарифов МТС стала доступна жителям Свердловской области

Кроме минут, SMS-сообщений и мобильного интернета во все предложенные тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium. В нее же входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 гигабайт к тарифу каждый месяц, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения компании.