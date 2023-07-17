Новая линейка тарифов МТС стала доступна жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Новые тарифы экосистемы объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения и названий:
Кроме минут, SMS-сообщений и мобильного интернета во все предложенные тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium. В нее же входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 гигабайт к тарифу каждый месяц, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения компании.
Для новых пользователей подписки дополнительно предоставляется бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium со скидкой: всего за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.
При создании тарифных предложений цифровая экосистема МТС объединила многолетнюю экспертизу лидера в телекоме, передовые технологии и созданные компанией продукты. Все это позволило предоставить абонентам возможность пользоваться услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях, заявила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь, — добавила Инесса Галактионова.
Стартовый тариф со связью и интернетом «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами.
Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS-сообщений «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше.
Тариф «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в использовании интернет-трафика и звонках.
Клиенты, которые подключат тариф-конструктор «МТС Как хочешь», смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.