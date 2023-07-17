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Новая линейка тарифов МТС стала доступна жителям Свердловской области

17 июля 2023, 10:33
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент в зависимости от региона проживания сможет выбрать для себя оптимальный по наполнению тариф или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы.

Новые тарифы экосистемы объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения и названий:

  • «МТС Проще»,
  • «МТС Больше»,
  • «МТС Супер»,
  • «МТС Как хочешь».

Кроме минут, SMS-сообщений и мобильного интернета во все предложенные тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium. В нее же входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 гигабайт к тарифу каждый месяц, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения компании.

Для новых пользователей подписки дополнительно предоставляется бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium со скидкой: всего за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

При создании тарифных предложений цифровая экосистема МТС объединила многолетнюю экспертизу лидера в телекоме, передовые технологии и созданные компанией продукты. Все это позволило предоставить абонентам возможность пользоваться услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях, заявила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Фото: 1MI
Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь, — добавила Инесса Галактионова.

Стартовый тариф со связью и интернетом «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами.

Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS-сообщений «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше.

Тариф «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в использовании интернет-трафика и звонках.

Клиенты, которые подключат тариф-конструктор «МТС Как хочешь», смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Общество#МТС#Мобильная связь#Мобильный интернет#Новый тариф
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